Necaxa tiene que competir dentro y fuera de Aguascalientes: Sosa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estratega de Necaxa, Alfonso Sosa, habló con los medios de comunicación en Casa Club antes del partido frente al Atlético de San Luis este domingo.

Antes que nada, Sosa fue claro en decir que su intención es que el equipo compita siempre. “Nosotros siempre hemos tenido muy claro que el equipo tiene que competir, aquí en Aguascalientes y afuera, luego puedes jugar bien, regular o mal pero nunca dejar de competir y el equipo lo hizo bastante bien, en términos generales el equipo estuvo a la altura y logramos una victoria que nos viene bien sobre todo en el tema de confianza hacia los jugadores”.

Con respecto al partido del domingo, el timonel de los Rayos quiere que sea un partido agradable y se puedan quedar con un resultado positivo.

“Esperemos que sea un partido agradable para la gente y que lo disfruten, más allá de todo, nosotros intentaremos ganar el partido, somos locales y queremos darle satisfacción a toda nuestra gente”.

De igual forma, el ‘Profe’ dio sus sensaciones tras la victoria en Toluca. “Lo disfruté, sobre todo el buen partido que hicieron los muchachos, compitieron bastante bien, eso me gustó y más allá del resultado que no es cualquier cosa, las formas, el equipo siempre intentó buscar el marcador, ir hacia adelante y obtuvimos la recompensa de la victoria”.

Tras haber sido designado como el entrenador de la jornada por la Liga BBVA MX, ‘Poncho’ explicó que no le da mucha importancia y prefiere que sean sus jugadores quienes salgan en dicho once. “El hecho de que me hayan seleccionado como el entrenador de la semana no es importante para mí, eso lo único que provoca es sobar el ego y desde esa perspectiva no me gusta. Prefiero que aparezcan los jugadores, eso quiere decir que se hicieron bien las cosas. Me pone contento por Mauro y por Hugo pero también hubo otros jugadores que hicieron un buen trabajo”.



Finalmente, el piloto de Necaxa aseguró que cumplirán con la regla de menores ya que tiene buenos jóvenes. “Hay varias opciones que seguramente nos van a ayudar, tenemos a Sandoval, a Cortés, a Cobián, está Quezada, Plascencia, hay varios, eso lo iremos determinando conforme avance el torneo pero por supuesto que vamos a cumplir con los minutos, no los queremos apresurar, queremos que además de que nos den minutos nos rindan así que eso lo resolveremos en tiempo y forma”.