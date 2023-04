Necaxa suma un nuevo fracaso y no llega ni a repesca. Atlas lo vence 3 a 1

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Algo que ya se viene haciendo costumbre en el onceno de los Rayos de Necaxa es que no alcanza siquiera el repechaje.

En esta ocasión quedó eliminado al ser derrotado en el Estadio Victoria frente a los Rojínegros del Atlas 3 goles a 1.

El estratega Rayo, el profesor Andrés Lillini inició el compromiso con Hugo González; Alexis Peña, Fabricio Formiliano, Juan Pablo Segovia; Juan Pablo Domínguez, Joaquín Esquivel, Vicente Poggi, Rogelio Cortéz, Agustín Oliveros; Edgar Méndez y Ricardo Monreal.

Por parte de los de Jalisco, el profesor Benjamín Mora inició con José Hernández; Hugo Nervo, Gaddi Aguirre, Luis Reyes, Diego Barbosa; Jeremy Márquez, Aldo Rocha, Ozziel Herrera, Brian Lozano; Julio Furch y Julián Quiñones.

Los dirigidos por Andrés Lillini tuvieron un inicio de encuentro muy interesante, con mucha intensidad y tocando el arco rival temprano en el partido, siendo la más clara la que tendría Agustín Oliveros, misma que no lograría convertirse en gol. Luego de unos minutos, los visitantes reaccionaron y de a poco fueron recuperando terreno para así poder plasmar su idea y ritmo en el encuentro. Los Rayos realizando buenos recorridos, defendieron sin problema los intentos visitantes, sin embargo, para el minuto 21’, los de Atlas lograrían abrir el marcador tras la anotación de Brian Lozano. El gol noqueó a los de Aguascalientes que buscaron despertar, situación que no se logró ya que los de Jalisco pegarían de nueva cuenta en los pies de Julián Quiñones. Con el paso del partido, los necaxistas mostraron mejora, partiendo del orden defensivo y teniendo claridad con la pelota al ataque; Ricardo Monreal fue el jugador que buscó con mayor frecuencia el arco rival, generando un par de acciones, mismas que no se lograron convertir en gol. Previo al finalizar la primera mitad, los visitantes tendrían una opción más para acrecentar su ventaja; Julián Quiñones sería el autor del gol. La primera mitad llegaría a su final con victoria momentánea para los de Jalisco por marcador de 0-3.

Previo al arranque del complemento, el profesor Andrés Lillini movería su cuadro y mandaría al partido a Josecarlos Van Rankin, Heriberto Jurado y Brayan Garnica; Fabricio Formiliano, Rogelio Cortéz y Juan Pablo Domínguez fueron quienes abandonaron el partido. Los cambios funcionaron de manera muy considerable para los de Aguascalientes, que, sumado a la modificación en la formación, les permitió plantarse de mejor manera en la segunda mitad. Al minuto 62’, los Rayos verían un cabio más con la incorporación de Fernando Madrigal al compromiso; Vicente Poggi fue quien abandonó.

Los Rayos con la pelota de su lado, estuvieron intentando generar peligro y a pesar de que se crearon aproximaciones interesantes, no contaban con la lucidez necesaria para vencer la zona baja de los de Atlas.

El minuto 75’ llegaría y con él la última modificación del profesor Andrés, quien daría minutosa Maximiliano Silvera.

La escuadra visitante sabedora de su ventaja en el marcador, dedicó los minutos finales para defenderse y lo fue haciendo de buena manera hasta el minuto 82’, cuando el premio a la insistencia de los Rayos llegaría; Edgar Méndez fue el autor del tanto necaxista, quien con un gran remate de cabeza logró mover las redes atlistas.

Los minutos finales del compromiso fueron intensos para los Rayos, que no bajaron los brazos en la búsqueda del resultado, peleando con mucha garra todas las pelotas hasta el minuto final, sin embargo, el tiempo no permitiría que las cosas se movieran nuevamente en el Estadio Victoria.

De esta forma se consumo otra eliminación de los necaxistas. Los dirigidos por Lillini suman 14 puntos en 16 partidos y les resta un partido sin embargo el resultado ya no importa su suerte está echada.

Los aparentemente fuertes socios de Necaxa tienen que replantearse el poder invertir con ganas y traer futbolistas de renombre y peso para el próximo torneo toda vez que en agosto próximo este equipo cumple 100 años y si le quieren dar un gusto a la afición deberían armar un equipo que aspire al título y dejar de ser comparsa y el hazme reír de la liga.

Algo que pudiera motivarlos a ello es que es bastante probable que regrese el descenso además de que se elimine el repechaje para que solo califiquen los 8 mejores de la tabla y deje la máxima categoría el peor equipo entre los que últimamente se encuentra Necaxa.