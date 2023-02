(Video)Necaxa rescata empate con Xolos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los Rayos recibieron en el Estadio Victoria a los Xolos de Tijuana. El partido culminó

con empate a un gol en el marcador.

Los necaxistas comandados por Andrés Lillini saltaron al terreno de juego con Hugo

González; Josecarlos Van Rankin, Juan Pablo Segovia, Alexis Peña, Agustín

Oliveros; Maximiliano Silvera, Fernando Madrigal, Vicente Poggi, Heriberto Jurado;

Facundo Batista y Edgar Méndez.

Por parte de los fronterizos, el profesor Ricardo Valiño mandó de inicio a José

Rodríguez; Lisandro Lopez, Nicolás Díaz, Jair Díaz, Rodrigo Godínez; Kevin

Castañeda, Lucas Rodríguez, Federico Lertora, Eduardo Armenta; Pedro Canelo y

Braian Romero.

El marcador se movió antes del minuto de juego, los visitantes se adelantarían con

un autogol de Juan Pablo Segovia, resultado de su intención por rechazar el centro

visitante. La anotación sacudió a todos los necaxistas, que de inmediato se pusieron

manos a la obra para intentar revertir la situación y mediante pases verticales por

los costados, desbordes y buenos centros estuvieron intentando romper a la

defensiva de los Xolos. El juvenil Heriberto Jurado fue muy desequilibrante por el

costado izquierdo, en donde con mucha picardía estuvo agobiando a su marcador

y generando jugadas de mucho peligro. La más clara por parte de los locales la

tendría Maximiliano Silvera que luego de una buena reconversión ofensiva,

Facundo Batista le dejaría la pelota en posición clara para un disparo que para mala

fortuna pasaría desviado del arco visitante. Los Rayos tuvieron a los de Tijuana

contra su portería el resto de la primera parte, sin embargo, los locales no pudieron

descifrar la combinación para abrir el cerrojo Xoloitzcuintle por lo que se irían al

descanso con el marcador en contra.

Previo al arranque de la segunda parte, el estratega Rayo modificaría su cuadro con

el ingreso de Joaquín Esquivel y Ricardo Monreal; quienes abandonaron el partido

fueron Maximiliano Silvera y Vicente Poggi. Los Rayos saltaron al terreno de juego

con el firme propósito de igualar las cosas y desde los primeros minutos del

complemento fue muy notorio el ímpetu mostrado por los necaxistas. Con mucha

intensidad en la marca, los de Aguascalientes se fueron adueñando por completo

de la esférica y generando las llegadas más claras de gol. Para el minuto 56’, el

profesor Lillini movería por segunda ocasión sus piezas y mandaría a Diego Gómez

y Brayan Garnica al compromiso. Los cambios vinieron a bien para los locales,

puesto que se refrescó la media cancha y el costado derecho comenzó a ser

fundamental para las opciones al frente por parte de los Rayos. El premio a la

insistencia para los de Aguascalientes llegaría al minuto 69’, cuando en un recentro

por el costado derecho de parte de Brayan Garnica, Agustín Oliveros con un gran

remate de cabeza movería las redes visitantes igualando las cosas en el Estadio

Victoria. Tras la anotación, el profesor Andrés mandó a Milton Giménez al partido,

convirtiéndose en el último cambio para los Rayos. Los minutos finales del

encuentro fueron de mucha intensidad para los necaxistas que no bajaron los

brazos y mantuvieron la propuesta ofensiva en la búsqueda de quedarse con la

victoria, sin embargo, el tiempo no alcanzó por lo que ambas escuadras terminarían

por dividir puntos en suelo aguascalentense.