Necaxa no levanta, ahora cae con Puebla

Redacción

Puebla.-Esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, los Rayos del Necaxa cayeron por la mínima ante el conjunto de Puebla en partido correspondiente a la jornada 8 del Guard1anes Clausura 2021.

José Guadalupe Cruz alineó a Luis Ángel Malagón; Idekel Domínguez, Jorge

Aguilar, Unai Bilbao, Raúl Sandoval; David Cabrera, Alejandro Andrade, Alejandro Zendejas, Juan Delgado; Ian González y Martín Barragán.

Por el contrario, Nicolás Larcamón mandó a Antony Silva; George Corral, Juan Segovia, Emanuel Gularte, Maximiliano Araujo; Javier Salas, Israel Reyes, Salvador Reyes, Omar Fernández; Christian Tabó y Santiago Ormeño.

Durante los primeros minutos del encuentro, ambos cuadros chocaron en mitad de cancha, buscando la posesión de la pelota y posteriormente atacar al rival.

Los Rayos tuvieron la primera cuando en una jugada a balón parado, David Cabrera envió un servicio al área, Ian González desvió con el pecho, pero la pelota se fue apenas por un costado.

Luis Ángel Malagón se erigió como figura cuando salvó su marco luego de un disparo potente de George Corral que buscaba el segundo palo, pero el guardameta se lanzó y atajó a mano cambiada.

Minutos después, el portero de los Rayos volvió a ser figura cuando realizó dos atajadas en jugadas consecutivas. Primero achicó para detener un disparo de Tabó, pero el rebote le quedó a Corral, que volvió a sacar un disparo violento, sin embargo, Malagón se posicionó bien y alcanzó a desviar a tiro de esquina.

Necaxa no logró hilar pases y salir con balón controlado, por lo que Puebla insistió con sus llegadas y cuando la primera parte estaba por llegar a su fin, Santiago Ormeño conectó un cabezazo abajo y colocado, pero de nueva cuenta Malagón se vistió de héroe y realizó una gran atajada para mandar el partido empatado a ceros al descanso.

Para el complemento, el “Profe” Cruz mandó dos modificaciones. Bryan Carvallo realizó su debut con los Rayos en este torneo cuando tomó el lugar de Raúl Sandoval. De igual manera, Fernando Arce relevó a David Cabrera.

Los locales estuvieron cerca de abrir la pizarra luego de que Tabó se metió al área y de derecha metió disparo que se estrelló en el poste. No obstante, un par de jugadas después, Emanuel Gularte hizo el primero luego de que definiera de zurda dentro del área.

Tras irse en desventaja, el estratega de Necaxa mandó a Yerko Leiva al terreno de juego en lugar de Alejandro Andrade. De inmediato, el chileno provocó peligro pues tras una buena jugada con Ian González, Leiva se metió al área disparó de primera intención, pero su intento salió directo a las manos del portero.

Maxi Salas y Kevin Mercado también ingresaron al campo al minuto 68,

sustituyendo a Ian González y a Juan Delgado, respectivamente. Salas lo intentó con un par de disparos desde fuera del área, pero no incomodó a los poblanos.

Los Rayos lo siguieron intentando hasta el final, pero carecieron de claridad al frente y no pudieron hacer el tanto del empate, por lo que terminaron por caer en Puebla.

El próximo jueves, los Rayos recibirán a Pachuca en Aguascalientes.