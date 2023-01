Necaxa no es equipo para Araos; dice Fernando Meza

Redacción

Chile.-Una de las novedades que presentó Palestino de cara a la temporada 2023 es el regreso del defensor Fernando Meza, que conversó con Los Tenores tras sus primeros días de vuelta en La Cisterna.

“Conozco a la gente maneja el club, tiene sus valores claro, tiene todo lo que necesita para reencontrarme con el fútbol. No tiene los recursos de los grandes, pero van a competir, que es lo que busco. Es muy familiar, la gente que lo maneja es honesta, se la juegan por el club y sus jugadores. Tiene limitaciones, pero ponen el corazón y tratan de dar todo“, aseguró el central trasandino, que planteó su interés en torno a cómo espera que juegue el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.

“Se armó un equipo bueno, vamos a competir bien. Hace dos meses ya había entrenado con ellos, mantuvieron la base, son un grupo súper sano. El estilo de juego de Pablo Sánchez que me favorece y me gusta, las posesiones altas, el querer jugar fútbol. Hace mucho hincapié en dominar el juego, a medida que vaya pasando el tiempo sabré más lo que quiere. No quiere hacer una revolución, a medida que pase el campeonato le irá dando su toque. Con Costas se replegaban un poco más, a Pablo le gusta la presión más alta”, aseguró Fernando Meza, que aprovechó de hacer memoria con Los Tenores y recordó a un ex DT suyo en Palestino como el que mejor lo dirigió en su carrera.

“Pablo Guede me marcó como jugador, me hizo ver el fútbol de manera diferente. A partir de ahí empecé a ser otro jugador, me enseñó a ver el fútbol como un juego de ajedrez en que las piezas se van moviendo y uno ataca los espacios. Me gustaba ver que en sus equipos los centrales jugaban mano a mano y cuando pude trabajar con él me encantó”, remarcó el jugador de 32 años.

Fernando Meza y sus vínculos con el fútbol chileno

Habiendo sido campeón en Colo Colo, defendió la determinación de su ex compañero en el “Cacique”, Matías Zaldivia, de partir a la U de Chile. “No me llamó la atención, para mí esto es un trabajo más allá que uno pueda tener cariño por un club u otro. No sé por qué lo hizo, tendrá sus razones y lo apoyo en su decisión, ojalá le vaya muy bien“, aseguró junto con mostrar su asombro en torno al hecho que Esteban Paredes pueda volver al fútbol profesional.

“¿En serio quiere volver a jugar el Tanque? Ojalá, se merece romper el récord, es una excelente persona y como compañero lo pasamos muy bien”, comentó sonriente, aunque al cierre del diálogo fue duro para analizar el presente de su excompañero en el Necaxa, Ángelo Araos.

“Hubo varios cambios, la política del club no fue la mejor y cuando un club no está ordenado, jugadores buenos como él no tienen lugar. No es el club para él, es un jugador extraordinario, creo necesita otro club para ser el jugador que marcaba la diferencia en la U“, concluyó

Habrá que señalar que el volante chileno no ha rendido lo que de él se espera con el conjunto de los Rayos y quizás podría estar jugando su último torneo con el onceno necaxista.