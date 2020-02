Necaxa no baja los brazos: Noya

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de haberse convertido en el héroe del partido frente a Monterrey, Rodrigo Noya atendió a medios de comunicación esta tarde en las instalacionesde Casa Club y compartió lo que espera de los Bravos de Juárez.

El defensor rescató la forma en la que se consiguió el empate ante Rayados. “Más allá del empate es la forma, el equipo no baja los brazos, no se rinde,sea el rival que seay la circunstancia que nos toque, creo que era bastante injusto si se quedaba el 1-2porque el equipo propusoy fue hacia adelante”.

Sobre su gol en el último minuto, Noya relató lo siguiente. “La verdadque le pegué y ya estaba regresando a defender, después me di cuenta que era gol. Estoy contento por lo que significa para el grupo, es una recompensa para todos”.

Noya sabe que enfrentar a Juárez no será fácily aseguró que aún tienen cosas por mejorar.

“No hay rival fácil en esta Liga, es muy competitivay así te lo muestra la tabla, tenemos que mejorar en la concentración, hay que seguir mejorando.

Ellos hicieron muy bien las cosas, tendremos que estudiar, analizar y sacar el resultado”.

“Es parte del futbol aprender todos los días, nos había costado al principio porque el torneo pasado éramos un equipo que era de mucho mano a mano en todo el campo y hoy se prioriza más el orden. ́Poncho ́trabaja muy bienla parte defensiva así que estamos aprendiendo esa parte y asimilándolo rápido porque así te lo exige el torneo”, agregó el casaca 24 de los Rayos.

Además, Rodrigo declaró que el inicio ha sido buenoparaNecaxay así tratarán de seguir.

“Trato de ser muy positivo y creo que esalgo bueno, ojalá tuviéramoslos 12 puntos hoy en día, pero al mismo tiempo fue una visita difícil a Tolucay se ganó, después recibimos al campeón, se le sacó un punto, San Luis que se armó para pelear liguillay Puebla también vino a hacer su partido.

Nosotros le plantamos cara al que sea, estamos a un punto del lídery hay que seguir mejorando”.

Finalmente, el jugador compartiósus sensaciones tras el gol. “Fue un gol importante porque fue el primero acá en casa, es algo que quería, no me desesperaba porque mi prioridad es la parte defensiva, de hecho me voy más contento si tengoelcero atrás en mi porteríaque si meto un golporque es un esfuerzo de todos, entonces contento, pero más contento por el funcionamiento del equipo”