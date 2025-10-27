Necaxa le gana a San Luis de último minuto en el Alfonso Lastras



Redacción

San Luis Potosí, SLP:. Los Rayos protagonizaron un emocionante encuentro en la jornada 15 al imponerse 4-3 ante Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.



El partido comenzó con gran intensidad y apenas a segundos del silbatazo inicial, Necaxa tuvo la primera oportunidad clara, aunque el arquero local evitó el gol con una gran atajada.



Durante el resto del primer tiempo, ambos equipos generaron llegadas peligrosas, pero el marcador se mantuvo sin movimientos.



En la segunda mitad, el conjunto local abrió el marcador al minuto 52’. Sin embargo, los dirigidos por Fernando Gago reaccionaron de inmediato, igualando el encuentro al 57’ gracias a un autogol de los Potosinos.

Tres minutos más tarde, al 60’, Tomás Badaloni adelantó a los Rayos con el 2-1 momentáneo.



La respuesta del Atlético de San Luis fue casi instantánea: al 61’, empataron el partido 2-2 y seis minutos después, se pusieron nuevamente arriba en el marcador.



Pero Necaxa no bajó los brazos, y al minuto 72’, Kevin Rosero marcó el 3-3 para devolver la paridad al encuentro.



En la recta final, Necaxa tomó el control del partido y en tiempo agregado, Diber Cambindo selló la espectacular victoria al marcar el 4-3 definitivo

Los Rayos llegaron a 13 puntos con 6 en disputa y por increíble que parezca pese a tener apenas 3 juegos ganados de 15 disputados aspiran a una mínima oportunidad de colarse al play in aunque Necaxa no depende de sí mismo para lograr esta proeza sino de una gran combinación de resultados.

El próximo juego de los necaxistas será en el Estadio Victoria donde éste viernes por la noche reciba a Santos Laguna que cuenta con 17 unidades y también querrá sumar de a 3 para mantenerse en la posición 10 de la tabla y jugar el play in.