Necaxa le arranca un punto a Xolos en la frontera 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El día de hoy por la noche, los Rayos visitaron la frontera de Tijuana para enfrentar

al equipo de Xolos. Los Rayos empataron por con marcador de 1-1 con los Xolos de Tijuana.

Lozano, alineo a Ángel Malagón; Idekel Domínguez, Fabricio Formiliano, Alexis Peña, Brian García; Fernando Madrigal, Fernando González, Dieter Villalpando; Alan Medina, Luis García y Milton Giménez.

Por parte de los Xolos, Sebastián Méndez alineó a Jonathan Orozco; Brayan Angulo, Lisandro López, Vladimir Loroña, Víctor Guzmán; Marcel Ruiz, Luis Rodríguez, Christian Rivera, David Barbona; José Vázquez y Facundo Ferreyra.

La primera mitad estuvo dividida, ambas escuadras se plantaron de buena manera en el terreno de juego y fue complicado por momentos generar llegadas claras de gol. Los Rayos mostraron actitud, tuvieron buen manejo de pelota y una presión muy intensa al momento de perderla, las llegadas de gol las generaron por los costados buscando algún remate. La escuadra rival hizo lo propio y generó algunas

llegadas de peligro que la defensiva necaxista supo controlar de buena manera. Los dirigidos por Jaime Lozano desarrollaron un gran orden táctico en donde se destacaron los recorridos defensivos, el achique de la línea defensiva para acortar distancias con su medio campo y la reconvención ofensiva al momento de tener la pelota. La primera mitad culminaría con empate sin goles.

La segunda mitad inició con unos Rayos propositivos y con la búsqueda del gol, sin embargo, tras un buen contragolpe, los locales anotarían el primero del partido al minuto 56’ en los pies de Facundo Ferreyra. Tras el gol, los Rayos no bajaron los brazos y continuaron con la insistencia en el arco defendido por Jonathan Orozco.

Al ver el momento anímico por el que pasaba su equipo, Jaime Lozano modificó su cuadro y mandó al terreno de juego a Antonio López y el canterano Heriberto Jurado quienes sustituyeron a Fernando Madrigal y Alan Medina respectivamente.

Los cambios no tardaron en surtir efecto puesto que al minuto 68’, Luis García que se acababa de adueñar del costado derecho, tomó la pelota, observó al arquero rival y lanzó un gran disparo de larga distancia que techaría a Jonathan Orozco emparejando con un increíble gol el marcador del encuentro.

Por lesiones, Jaime Lozano se vio obligado a cambiar nuevamente a su cuadro y mandó al campo a Edgar Hernández, Facundo Batista y Maximiliano Salas: los que abandonaron fueron Ángel Malagón, Luis García y Milton Giménez.

Los minutos finales del partido fueron intensos para los Rayos que no dejaron de buscar el gol, el tiempo no dio para más y los de Aguascalientes lograron sumar un punto en la frontera