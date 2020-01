Necaxa ficha a Madrigal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Club Necaxa informa que ha llegado a un acuerdo para que Luis Guillermo Madrigal Gutiérrez se incorpore de manera temporal al equipo de Aguascalientes de cara al torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX.

Luis Guillermo nació en Los Mochis, Sinaloa, el 10 de febrero de 1993 y su posición es la de delantero. El jugador cuenta con 26 años y un amplio recorrido en el futbol mexicano.

Madrigal hizo su proceso de fuerzas básicas con los Rayados de Monterrey, pasando por la Sub 17 y Sub 20 del cuadro regiomontano. En el Apertura 2011 debutó en primera división y permaneció con los albiazules hasta el 2014, cuando se fue cedido al Atlante, tras un torneo en Cancún, regresó a Monterrey y obtuvo más tiempo de juego. El delantero fue llamado a las selecciones menores del combinado tricolor, disputando Mundiales Sub 17 y Sub 20 con México.

Después pasó por las filas de Gallos Blancos de Querétaro y volvió al Ascenso con Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca. Madrigal fue campeón de goleo en el Apertura 2017 con la escuadra oaxaqueña y los ayudó a obtener el título ese mismo torneo, antes de regresar a Rayados.

Posteriormente, llamó la atención de Chivas y el atacante fue fichado por los tapatíos, Club de donde llega procedente.

Guillermo ya se encuentra trabajando al parejo de sus nuevos compañeros en Casa Club bajo la disposición de Alfonso Sosa y su cuerpo técnico.