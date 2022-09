Necaxa empató con Mazatlán 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Esta noche, los Rayos recibieron en el Estadio Victoria a su similar de Mazatlán en

donde el partido culminó con empate a dos goles en el marcador.

El profesor Jaime Lozano mandó de inicio a Ángel Malagón; Agustín Oliveros, Juan Pablo Segovia, Alexis Peña, Brian García; Dieter Villalpando, Joaquín Esquivel, Fernando Madrigal, Brayan Garnica; Milton Giménez y Facundo Batista.

Por parte de los mazatlecos, Gabriel Caballero alineó a Ricardo Gutiérrez; Néstor Vidrio, Carlos Vargas, Oswaldo Alanís, Bryan Colula; Roberto Meráz, David Colman, Jefferson Intriago, Edgar Bárcenas; Gonzalo Sosa y Miguel Sansores.

El partido inició muy parejo para ambas escuadras, en donde el medio campo estuvo dividido y el desarrollo de jugadas claras fue muy escueto. Los locales se fueron adecuando de mejor forma en el encuentro y poco a poco comenzaron a generar su estilo de juego intenso en la recuperación e insistentes al ataque. Los dirigidos por Jaime Lozano comenzaron a hacer daño a su rival por los costados,

en donde Brayan Garnica y Dieter Villalpando estuvieron muy desequilibrantes

agobiando a su marcador.

A pesar del dominio necaxista, los visitantes tendrían al minuto 33’ la oportunidad de abrir el marcador y tomar ventaja en el partido con el gol de Miguel Sansores. Los necaxistas continuaron intentando al frente y para el minuto 44’, Facundo Batista lograría igualar las cosas en el Estadio Victoria. La

primera mitad parecía culminar, sin embargo, en el tiempo agregado los visitantes lograrían ponerse nuevamente arriba en el marcador con el gol de Roberto Meráz.

La primera mitad culminó con ventaja por 1-2 para los visitantes. Jaime Lozano debió hablar fuertemente con sus jugadores en el entretiempo, quien no estaba nada conforme con el accionar de su equipo, motivo por el cual mandó la primera modificación con el ingreso de Edgar Méndez y Ricardo Monreal.

Las modificaciones y la charla vinieron a bien para los necaxistas que de inmediato cambiaron el chip y se mostraron de mejor manera en el complemento. Los aguascalentenses se dedicaron a gestar su ataque partiendo del buen manejo de la pelota y la rápida conversión ofensiva, aprovechando los espacios que el rival otorgaba. Al minuto 58’, Facundo Batista lograría igualar las cosas en el partido, tras un gran disparo de tiro libre que sería desviado por la barrera, provocando que el arquero rival nada pudiera hacer para detener. El Equipo de Aguascalientes no bajó los brazos en la búsqueda del gol de la victoria, intentando mediante pases a profundidad por los costados y disparos de larga distancia, sin embargo, la defensiva rival no cedió y contuvo de buena manera los intentos necaxistas. Los minutos finales del partido se vivieron de manera muy intensa del lado necaxista que con mucho oficio estuvieron atacando a los de Mazatlán, pero sin poder encontrar la fórmula para vencer a la defensa mazatleca. El tiempo no dio para más por lo que el árbitro sonó su silbato para dar por terminado el partido en Aguascalientes, en donde ambas escuadras dividirían puntos