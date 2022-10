Necaxa eliminado del repechaje por Tigres

Redacción

San Nicolás de los Garza, NL.- Este sábado, los Rayos del Necaxa enfrentaron en el Estadio Universitario a los Tigres de la UANL en la ronda de reclasificación. El partido culminó con victoria para los locales por marcador de 2 a 0, cerrando así la participación del Equipo de Aguascalientes en el torneo Apertura 2022.

Jaime Lozano alineó a Ángel Malagón; Agustín Oliveros, Fabricio Formiliano, Alexis Peña, Brian García; Angelo Araos, Joaquín Esquivel, Fernando Madrigal, Brayan Garnica; Milton Giménez y Facundo Batista.

Por parte de los felinos, Miguel Herrera inició con Nahuel Guzmán; Igor Lichnosvsky, Samir De Souza, Jesús Angulo, Rafael De Souza; Sebastián Córdova, Guido Pizarro, Javier Aquino, Raymundo Fulgencio; André-pierre Gignac y Luis Quiñones.

El partido inició de manera muy intensa en la sultana del norte, ya que desde los primeros minutos ambas escuadras buscaron apoderarse de la pelota y con ello marcar el ritmo del partido a su conveniencia, sin embargo, los dos equipos continuaron con la presión provocando que el medio campo estuviera dividido y las acciones claras de gol no pudieran aparecer. Conforme los minutos pasaron, los de Aguascalientes se plantaron de mejor manera en suelo regiomontano y mediante la intensidad en la recuperación comenzaron a ser más que su rival, situación que desesperó a los locales y para el minuto 19’ se quedarían con un jugador menos tras la expulsión de Javier Aquino por una plancha sobre Facundo Batista. Los necaxistas mantuvieron la propuesta ofensiva y por varios minutos de la primera parte estuvieron tocando el arco defendido por Nahuel Guzmán. Cerca del final de la primera mitad, los locales recompusieron el camino y complicaron a los dirigidos por Jaime Lozano, sin embargo, la defensiva estuvo muy atenta y supo resolver de buena manera los intentos de los felinos. La primera parte culminó con empate sin goles en el Volcán.

La segunda mitad inició de manera muy complicada para los Rayos que para el minuto 49’ se quedarían con un hombre menos tras la expulsión de Facundo Batista. La igualdad de condiciones le vino bien a los locales que de inmediato se abalanzaron al ataque y para el minuto 59’ se adelantarían en el marcador con gol de tiro libre de André-pierre Gignac. La anotación sacudió a los dirigidos por Jaime Lozano que de inmediato movió sus piezas para tratar de equilibrar las cosas en el terreno de juego, por lo que mandó a Edgar Méndez y Dieter Villalpando al encuentro. En el minuto 72’, los locales anotarían de nueva cuenta por conducto de Gignac para poner las cosas 2-0 a su favor. El estratega Rayo no conforme con el funcionamiento de su equipo, movió su cuadro nuevamente con el ingreso de Vicente Poggi; Angelo Araos fue quien abandonó el partido. Con el paso de los minutos, los de Aguascalientes fueron encontrando la pelota e igualando en esfuerzo, por lo que al adelantar líneas generaron algunas acciones de gol que, para mala fortuna no encontraron dirección de gol. Para el minuto 85’, Jaime Lozano movería por última ocasión a sus jugadores al mandar al césped del Universitario al aguascalentense Diego Gómez y el atacante Ricardo Monreal. Los Rayos vivieron los últimos minutos del partido con mucha intensidad con la intención de acercarse en el marcador pero el tiempo no dio para más y el árbitro silbó el final del partido, en donde los locales se quedarían con la victoria por 2-0 culminando así la participación de Club Necaxa en el certamen.