Necaxa ahora cayó con Pumas en el Victoria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los Rayos del Necaxa recibieron esta noche en el Estadio Victoria a Pumas en duelo correspondiente a la jornada 14 del Guard1anes Clausura 2021. Los felinos se impusieron por la mínima.

Guillermo Vázquez arrancó con Edgar Hernández; Idekel Domínguez, Julio González, Unai Bilbao, Jairo González; David Cabrera, Alejandro Zendejas, Juan Delgado, Kevin Mercado; Maxi Salas y Martín Barragán.

Por el contrario, Andrés Lillini salió con Alfredo Talavera; Alan Mozo, Johan Vázquez, Nicolás Freire, Facundo Waller; Erik Lira, Juan Pablo Vigón, Sebastián Saucedo, Carlos Gutiérrez; Gabriel Torres y Juan Ignacio Dinenno.

El arranque del encuentro se disputó con intensidad y ambos cuadros lucharon por la posesión de la pelota en la mitad de cancha, aunque ninguno fue capaz de hilvanar jugadas con claridad.

La única llegada de peligro fue a través de una jugada a balón parado para los Rayos. David Cabrera mandó un gran servicio al manchón penal para Martín Barragán, quien se elevó solo para conectar de cabeza, pero su remate se fue

apenas por un costado del marco rival.

Los de Aguascalientes se animaron y en la recta final de la primera parte buscaron el marco universitario. Barragán nuevamente estuvo cerca con un disparo desde fuera del área, aunque el impacto salió desviado.

Minutos después, Idekel Domínguez se incorporó al ataque y tras un servicio por izquierda, alcanzó a conectar de cabeza, pero su remate salió sin fuerza y Talavera se quedó con la pelota. De esta manera, el partido se fue empatado a ceros al descanso.

Para la segunda mitad, Memo Vázquez modificó y mandó a Mario de Luna al terreno de juego, relevando a Idekel Domínguez. De inmediato mejoraron las acciones y el partido gozó de buen ritmo y llegadas.

Juan Delgado estuvo muy cerca de abrir la pizarra luego de que Kevin Mercado desbordara por izquierda y mandara un centro a segundo palo, Delgado alcanzó a cabecear, pero Talavera realizó una buena atajada y evitó el tanto.

Rodrigo Aguirre e Ian González ingresaron al terreno de juego en lugar de Maxi Salas y Martín Barragán, respectivamente. Aguirre tuvo una buena oportunidad luego de una bonita jugada colectiva, pero no tuvo tiempo para definir.

Más tarde, la visita estuvo cerca con un intento de servicio que salió directo al arco, pero Hernández estuvo atento atrás y evitó el peligro. En la siguiente jugada, los Rayos contraatacaron, pero Mercado no pudo enviar un buen servicio y la oportunidad quedó en eso.

Bryan Carvallo ingresó al campo en sustitución del mismo Mercado. No obstante, Pumas fue quien aprovechó las fallas de Necaxa y consiguió el primero por conducto de Juan Pablo Vigón, quien impactó desde fuera del área.

Los Rayos siguieron intentando en los minutos finales, pero no fueron contundentes y el árbitro pitó el final del encuentro.

El próximo viernes, los Rayos recibirán a Querétaro en Aguascalientes

Por cierto, pese a que únicamente estaba autorizado un aforo del 40% para el partido, el porcentaje fue rebasado ampliamente, lo que dejó en riesgo a los aficionados que acudieron al Estadio Victoria.