Natanael Cano cuestionó las restricciones a los corridos tumbados

Redacción

Ciudad de México.-Durante la gira promocional de su nuevo disco Porque la demora, Natanael Cano hizo una parada en El Flowcast, el pódcast de Héctor Elí, donde se expresó abiertamente sobre las restricciones impuestas a los corridos tumbados en varios estados de México.

La entrevista tomó ese rumbo luego de que el conductor le preguntara su postura sobre las recientes medidas que han limitado la interpretación en vivo de canciones con ciertas temáticas. Aunque reconoció que la tensión por el tema ha disminuido, Cano compartió cómo han manejado la situación en sus presentaciones recientes.https://www.instagram.com/p/DL01e0EtHQc/embed/?cr=1&v=12

“Logramos organizarlo bien. Mandábamos los tracklists a los estados antes de los shows, ellos los revisaban, escuchaban las canciones y nos decían: ‘estas no, pero las demás sí’. Llegamos a acuerdos y todo fluyó”, relató el cantante.

Sin embargo, más allá de la logística, Cano dejó claro que no está de acuerdo con la censura:

“La neta, no va a arreglar ni solucionar nada que prohíban corridos… que se tumben ese rollito que traen”, expresó con firmeza.

Aunque aseguró que no se han opuesto a las reglas impuestas y que han cooperado con las autoridades, también cuestionó el fondo de esas decisiones:

“Sí es una estupidez, pero todo bien. Seguimos haciendo música de corazón. Si nos prohíben algo, pues ni modo, pero no es la forma. No nos ponemos al brinco, pero tampoco lo aplaudimos”, añadió.

Para cerrar el tema, Cano defendió la libertad de expresión en la música y envió un mensaje a colegas y seguidores:

“Que cada quien cante lo que le nazca, y si no hay necesidad de hablar de eso, pues no lo hagan. Pero no porque te lo prohíban”.