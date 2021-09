Natalia Téllez comparte detalles de su embarazo y revela el sexo de su bebé

Redacción

Ciudad de México.- La conductora Natalia Téllez dio a conocer más detalles sobre su embarazo y reveló el sexo de su bebé.

En el programa “Netas Divinas”, Téllez comentó que desde inicios del año comenzó a pensar en la posibilidad de ser mamá, aunque esperaba que eso tardara unos años más.

Explicó que jamás ha hablado en contra de la maternidad, sin embargo, precisó que ante la falta de su mamá, tuvo que pensar en si ella estaba preparada para tener un hijo.

“Lo que creo es que hay que defender el derecho a decidir, lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando yo la pérdida más grande ha sido no tener a mi mamá, entonces yo decía: ‘no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo? Si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás’”, confesó.

Natalia también compartió que está esperando una niña, quien podría llevar el nombre de Emilia, Lucía o Miranda.

Con información de El Universal