Natalia Subtil responde a su exsuegro Sergio Mayer por polémica de su hijo

Hace unos días, Natalia Subtil reveló que no recibía apoyo económico de su ex, Sergio Mayer Mori, con la manutención de su hija de 5 años. Aunque el famoso no quiso responder a las acusaciones, el que sí habló fue su papá Sergio Mayer.

El también actor expresó su descontento con su exnuera, pues mencionó que no le dejaba ver a su nieta y que incluso tampoco podía verla en redes sociales después de que su hijo mostrara su convivencia con la pequeña.

“Mi hijo llegó ayer, y ayer mismo fue a ver a su hija y estuvo con ella, y pasó toda la tarde con ella, la niña creo que ahí lo vieron cómo lo quiere, cómo se llevan bien, Natalia no sé ¿cuál sea el problema?, o ¿qué es lo que quiere?”, dijo Mayer.

También acusó a Natalia de utilizar a la prensa para victimizarse ante la situación y dar a conocer los problemas de su familia.

Después de esas declaraciones, la modelo acudió a Ventaneando para defender su postura. Ahí, señaló que Sergio Mayer Mori sí le daba la manutención de su hija cuando estaba en “Rebelde”, pero que cree, su papá le dijo que ya no le diera dinero.

“Sentí que fue un berrinche porque ya no quise trabajar con el abuelo… Él entra al final para ayudar con los contactos, pero ahí empieza un tipo de manipulación y yo no me empiezo a sentir cómodo”.

“Sí puedo sacar adelante a mi hija, pero obviamente si el papá ayuda es mucho mejor. Pero en verdad no es ayuda, es obligación”, comentó la famosa, quien reveló que Mayer Mori le daba 10 mil por semana.

Hasta el momento la ex pareja no ha llegado a un acuerdo legal por la crianza de su hija.