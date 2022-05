Nat Rodríguez rechaza cualquier manifestación de violencia en contra de mujeres

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con motivo de ésta fecha de celebración por el día de las madres, Nat Rodríguez en entrevista mencionó: “Hoy quiero reconocer la gran labor de las mujeres que son cabeza de familia y les profeso mis más grande respeto a aquellas mamás que todos los días nos impulsan a dar lo mejor de nosotros. Sé muy bien que el estado tiene una deuda pendiente con las mujeres porque no han surgido las políticas públicas necesarias para salvaguardar su integridad y garantizar el pleno desarrollo de las familias”.

La candidata del partido Rosa propuso: “Impulsaré la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y con ésta buscaremos celeridad en el seguimiento de las denuncias que ocurren todos los días contra ellas”

En un acto de apertura Nat Rodríguez declaró: “Yó misma sé lo que se siente ser violentada, por eso interpuse la respectiva denuncia porque no voy a permitir que nadie me intimide, me agreda, me genere miedo ni mucho menos quiero ver comprometida mi persona”.

Afirmó que las mujeres podrán tener confianza en las denuncias contra sus agresores: “Con esto quiero generar en las demás el espíritu de la denuncia para que estas prácticas desaparezcan, sé que juntas podemos lograr lo que el estado hasta ahora no ha podido, por el impulso a la cultura de la denuncia y el respeto al derecho que tenemos las mujeres”.

La candidata de Fuerza por México envió un saludo muy cordial a todas las madres en su día y les deseó hoy y siempre lo mejor.