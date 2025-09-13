NASA descubre nueva isla en Alaska

Redacción

Alaska.-El rápido retroceso de los glaciares en el sudeste de Alaska ha dejado al descubierto un hallazgo geológico sin precedentes: la aparición de una nueva isla en medio del lago Alsek.

La formación, conocida como Prow Knob, estuvo unida durante siglos al glaciar Alsek, pero el deshielo progresivo terminó por separarla de la masa de hielo.

Hoy, se presenta como un terreno independiente de unos cinco kilómetros cuadrados, completamente rodeado de agua.

La NASA confirmó el fenómeno en agosto de 2025 mediante imágenes captadas por el satélite Landsat 9, que mostraron la ruptura definitiva de la conexión glaciar.

Las comparaciones con registros anteriores, obtenidos desde la misión Landsat 5 en los años ochenta, permitieron reconstruir el proceso de aislamiento de la montaña.

Entre el 13 de julio y el 6 de agosto de este año se constató la separación completa, un desenlace que había sido previsto décadas atrás por especialistas en glaciología.

Una geografía en transformación

El glaciar Alsek ha retrocedido más de cinco kilómetros en las últimas décadas, lo que evidencia de manera contundente los efectos del cambio climático.

A comienzos del siglo XX, el hielo se extendía hasta Gateway Knob, pero el aumento de las temperaturas fue sustituyendo los campos helados por lagos proglaciares cada vez más extensos.

De acuerdo con datos del Earth Observatory, la superficie del lago Alsek pasó de 45 a 75 kilómetros cuadrados entre 1984 y 2025.

Este crecimiento refleja no solo la pérdida de masa glaciar, sino también la transformación radical del paisaje.

La retirada de los glaciares vecinos ha redibujado la geografía de la región, dejando al descubierto terrenos que permanecieron ocultos durante millones de años.

El glaciólogo Mauri Pelto, del Nichols College, recordó que junto al investigador Austin Post había pronosticado la separación de Prow Knob hacia 2020. Aunque el glaciar resistió algo más de lo esperado, el aislamiento definitivo en 2025 confirma aquellas proyecciones.

Post, en un sobrevuelo realizado en 1960, bautizó la formación por su semejanza con la proa de un barco, cuando aún se encontraba cubierta por el hielo en gran parte de su perímetro.

Imágenes que narran el retroceso

El seguimiento científico de la zona se ha sustentado en décadas de observaciones satelitales. El Thematic Mapper de Landsat 5 y el OLI-2 de Landsat 9 documentaron con precisión la retirada progresiva del glaciar y el surgimiento de la isla.

Las fotografías históricas de 1984 ya mostraban una incipiente orilla alrededor de la montaña, aunque esta seguía conectada al hielo. En 1999, la separación del glaciar respecto a una isla vecina anticipó lo que ocurriría con Prow Knob.

La evolución no ha sido un caso aislado. Según registros de National Geographic y Europa Press, los lagos Harlequin, Grand Plateau y el propio Alsek han más que duplicado su extensión desde mediados de los años ochenta. Esta dinámica responde a un mismo patrón: el retroceso sostenido de las masas de hielo y la conversión de enormes superficies en agua líquida.

Los expertos advierten que la retirada glaciar no solo genera nuevas islas, sino que también aumenta la inestabilidad de las masas de hielo, haciéndolas más vulnerables a colapsos y desprendimientos.

La desconexión del glaciar Alsek con sus afluentes, al norte y sur, aceleró la pérdida de volumen y debilitó aún más la estructura. La región se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar los efectos del calentamiento global, al mostrar cómo la superficie terrestre se transforma en tiempo real.

Con información de Exélsior