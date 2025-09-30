Naranjas de Aguascalientes mandan a volar sueños guajiros lorenescos

Posicionamiento

Aguascalientes, Ags.- La dirigente estatal y diputada local de Movimiento Ciudadano, Dany López, dejó en claro que frente a los rumores sobre una posible alianza electoral con el PAN rumbo al 2027, la postura de este movimiento es firme. No habrá coaliciones con ningún otro partido.

López subrayó que el compromiso de MC es con la ciudadanía y que todas las decisiones se tomarán de frente a simpatizantes y militantes, bajo un método abierto, transparente y con reglas claras. Afirmó que lo prioritario hoy es caminar junto a la gente, defender la agenda ciudadana y sostener las causas que distinguen a Movimiento Ciudadano en Aguascalientes.

La dirigente estatal recordó lo dicho por su correligionario nacional Jorge Álvarez Máynez: Movimiento Ciudadano ha sido congruente al competir sin alianzas en procesos recientes como los de 2021, 2024 y 2025 en estados como Durango y Veracruz, consolidándose como la segunda fuerza política del país. Reconoció que ese crecimiento genera nerviosismo en los partidos tradicionales, pero subrayó que la prioridad debe estar en atender los problemas reales de la población como el desabasto de medicamentos, la corrupción en instancias de gobierno, la reducción de la jornada laboral y el aumento sostenido de los salarios.

Finalmente, Dany López enfatizó que MC seguirá siendo una alternativa distinta y ciudadana, abierta a sumar perfiles comprometidos con sus causas, incluso provenientes del sector privado, pero siempre desde la militancia y en congruencia con el movimiento, nunca a través de alianzas con partidos del pasado.