Nahuel Guzmán exige seriedad con los protocolos hacia el grito homofóbico

Ciudad de México.-.Luego de igualar sin goles y dejar todo para el juego de vuelta en Nuevo León, uno de los aspectos que más resaltó en el Estadio Victoria durante el juego de Necaxa vs Tigres, fue el grito homofóbico que se hizo presente en la recta final. Tras no presentarse ninguna sanción o advertencia, Nahuel Guzmán pidió mayor seriedad a las autoridades de la Liga MX y seguir mejor los protocolos establecidos al respecto.

El grito discriminatorio, que ha costado sanciones, multas y amenazas de veto por parte de organismos internacionales como la FIFA, sigue escuchándose en diversos estadios mexicanos. Y aunque existen protocolos establecidos (pausas al partido, avisos por altavoz y, en última instancia, suspensión del encuentro), muchas veces su aplicación parece tibia o arbitraria. Aug 13, 2024; Harrison, New Jersey, USA; Tigres UANL goalkeeper Nahuel Guzman (1) reacts during the first half against New York City FC at Red Bull Arena. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Tal fue el caso de lo ocurrido en Aguascalientes, cuando en los minutos finales del duelo entre ‘Rayos’ y ‘Felinos’ y con el marcador igualado sin goles, la afición local comenzó a emitir el grito homofóbico hacia el portero de Tigres, Nahuel Guzmán. No obstante, pese a haberse hecho presente en más de una ocasión, el silbante hizo caso omiso.

A raíz de ello, en declaraciones postpartido, el arquero argentino no se anduvo con rodeos y lanzó un mensaje frontal, apelando a la responsabilidad de quienes tienen el poder de tomar decisiones reales. De esta manera, exigió coherencia y valentía por parte de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol y los cuerpos arbitrales.

“Antes que todo, me gustaría denunciar públicamente por el tema del grito (homofóbico) porque esto no puede pasar más. Creo que tienen que poner el reglamente sobre la mesa, poner personalidad la gente que tiene que tomar decisiones y medidas de verdad, porque no es por mí, es por un protocolo que han inventado, que han decidido que sea así y que no me lastima a mí, lastima a todo el futbol mexicano”, indicó Nahuel.

Aug 13, 2024; Harrison, New Jersey, USA; Tigres UANL goalkeeper Nahuel Guzman (1) reacts during the second half against New York City at Red Bull Arena.

Mayor carácter en los altos mandos

De la mano, el ‘Patón’ pidió más carácter a los directivos del balompié azteca para ejercer el reglamento que ellos mismos establecieron desde hace algunos años.

"Entonces, que pongan los huevos sobre la mesa la gente que lo tenga que hacer y tomen las decisiones que tienen que tomar"

Si bien, en un principio si se llegaron a tomar cartas en el asunto, pausando los encuentros en los que se presentaba el grito e incluso, se llegó a dar el pitazo final cuando la afición persistió en el tema, la situación se fue ablandando en los recientes torneos.

