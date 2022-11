Nadie quiere a Iván Morales

Redacción

Ciudad de México.-Cruz Azul se refuerza a gran velocidad de cara al 2023, los celestes tienen dos fichajes oficializados y una par más por concretarse en los siguientes días, esto con el objetivo de que la plantilla entera realice trabajos de pretemporada. De igual forma, los celestes han definido a los jugadores que no quieren más dentro del equipo y que por ende o son transferibles o simplemente no se les renovará el contrato porque no cumple con lo que busca el cuerpo técnico de Raúl Gutiérrez.

Cruz Azul v Necaxa – Torneo Apertura 2022 Liga MX / Manuel Velasquez/GettyImages

Uno de esos grandes descartes dentro de La Noria es el chileno Iván Morales, quien arribó a la máquina como uno de los delanteros más prometedores de todo el continente y que ha sido una gran decepción dentro del club. Ahora mismo Cruz Azul le busca acomodo para el siguiente año, esto pensando en poder liberar la plaza de no nacido en México que ocupa, sin embargo, se está tornando en una tarea casi imposible pues su sueldo está alejando a los pretendientes.

Morales llegó a México cotizado como una estrella y por ende, el chileno goza dentro de Cruz Azul uno de los contratos más jugosos de toda la plantilla, es por ello que los equipos que han contacto tanto al delantero como al club de la capital del país, suelen terminar negociaciones al conocer el sueldo de Iván, haciendo que el ‘Tanque’ siga prologando su estancia dentro del conjunto celeste y generando dolores de cabeza a la directiva del club que no consigue darle salida.

Con información de 90Minutos