Nadia de la Academia revela que fue abusada y humillada por un exjefe

Redacción

Ciudad de México.-La famosa cantante nacida en Oaxaca, Nadia Yvonne López Ayuso, salida de La Academia Azteca, confesó que durante alguna etapa de su vida tuvo la mala fortuna de encontrarse con personas que la menospreciaron, por lo que se sintió acosada y discriminada sin que ella hubiera dado pie a esa falta de respeto.

En entrevista con Imagen entretenimiento, la famosa cantante que se hizo de un lugar dentro de la industria de la música, especialmente en la música regional mexicana, contó que uno de sus anteriores jefes (no indicó quién), le hacía comentarios fuertes sobre su persona y la veía de forma lasciva bajo el argumento de que era por el bien de su carrera.

“Me llegué a topar con un jefe que me hizo sufrir muchísimo y delante de mi señor padre decía, es que Nadia tú tienes que ser sexy, tienes que tener un pantalón que cuando yo te vea guapa, pero con palabras un poco más fuertes y sin importarle que ahí estuviera mi papá presente, me hicieron sentir tan humillada, estigmatizada, excluida y me cerraron muchos proyectos en ese momento y fue muy duro defender la nueva convicción que yo tenía en mi vida”, dijo la joven cantante.

Esta es mi vida , y el propósito por el cual vivo y respiro lo tengo claro… vivo por y para mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Conoces el propósito por el cual vives y respiras hoy? ????????

Dedicada a Dios y su familia

Recordemos que Nadia tuvo una época de fulgor en la que incluso estuvo nominada a los premios Grammy Latino, después prosiguió con su carrera, sin embargo, llegó un momento en el que decidió enfocarse en la religión y dio un paso a un lado, por lo que ahora está dedicada en cuerpo y alma a sus convicciones, dejando en pausa su carrera artística.

Nadia confesó también que lloró mucho, por el momento tan oscuro que vivió, pero finalmente encontró en la religión y en Dios, el apoyo que necesitaba para salir delante de esa situación que la marco de forma muy fea en su vida profesional.

Por ahora, su carrera musical la enfoca en temas con narrativas religiosas y con mensajes positivos, mismos que desea que sean de gran ayuda para sus seguidores.

Con información de El Heraldo