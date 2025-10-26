Nacido en Aguascalientes juega en Argentina

Originario de la ciudad de Aguascalientes y con apenas 14, el joven futbolista Gonzalo Quattrocchi comienza a llamar la atención en el futbol argentino, donde ha empezado su carrera.

“Me encantaría representar a México, yo soy mexicano, me tuve que nacionalizar argentino por temas de mi fichaje, pero siempre fui mexicano”, declaró el incipiente deportista, en una entrevista con TV Azteca

Gonzalo es hijo de Pablo Quattrocchi, argentino que militó como zaguero en el futbol mexicano como los Tiburones Rojos de Veracruz y, de manera particular, los Rayos de Necaxa, con quienes ganó una Liga de Ascenso en 2011.

Ahora, su vástago se forma en las filas del club Defensa y Justicia, aunque también ya formó parte del club Estudiantes de La Plata.

En tanto que el mismo Pablo Quattrocchi habló sobre la formación integral de su hijo, enfatizando la importancia de los valores fuera del campo. “Como persona es un chico y es un hijo extraordinario, muy cariñoso y apegado, no solo a su familia sino a sus amigos también,” afirmó.

Queda en espera si llega a ser convocado por alguno de los seleccionados mexicanos.

Con Información de TV Azteca

Foto: IG gonzaloquattrocchi