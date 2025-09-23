Naasón Joaquín García se declara no culpable de tráfico sexual

Redacción

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, se declaró no culpable este jueves de cargos de tráfico sexual, crimen organizado y delitos financieros en el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, informó la organización religiosa a través de un comunicado.

“Hoy se celebró una audiencia en el Tribunal Federal de Nueva York para la lectura de los cargos presentados contra Naasón Joaquín, por lo que rechazamos los cargos escandalosos, falsos y calumniosos presentados contra Joaquín García. Asimismo, él se declaró firmemente no culpable en la audiencia de hoy”, señaló la iglesia.

La Luz del Mundo también expresó su consternación por el arresto de Eva García de Joaquín, madre del líder religioso, y de Joram Núñez, su sobrino de 80 años, acusando a la fiscalía de distorsionar la ley para presionar a Joaquín García. “Creemos que la presentación de cargos penales contra su madre y su sobrino demuestra claramente que la fiscalía está dispuesta a distorsionar la ley para presionar a Naasón Joaquín”, indicó el comunicado.

El escrito concluye con un llamado a los medios de comunicación a no manipular la opinión pública ni estigmatizar a la comunidad religiosa: “Nos gustaría llamar la atención sobre la colusión entre personas con una agenda, fiscales y ciertos medios de comunicación, que corrompen la justicia, manipulan la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y criminal”.

El pasado 12 de septiembre, autoridades estadounidenses realizaron un operativo en Los Ángeles, California, cateando dos propiedades vinculadas a Naasón Joaquín García y a Eva García. Durante el operativo, aseguraron materiales que incluyen un millón de dólares en efectivo, monedas de oro y platino, joyas, relojes de lujo, una memoria USB de jade, juguetes sexuales y lencería. Las autoridades señalan que estos bienes podrían haber sido utilizados para promover abusos sexuales y la producción de pornografía infantil.