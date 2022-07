Muy tarde y en abonos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Finalmente después de mas de dos meses de que acabó la feria de San Marcos cerca de 25 trabajadores de la Plaza de Toros Monumental pudieron cobrar sus emolumentos.

Después de que los traían vuelta y vuelta por fin el viernes cobraron su segunda parte de su salario tras un largo jineteo.

A decir de Fabián Barba gerente del coso de López Mateos que pertenece a la empresa Espectáculos Taurinos de México S.A. (ETMSA) el asunto estribó en que los trabajadores fueron contratados por una compañía particular que rentó sus servicios a ETMSA.

El matador en retiro señaló a El Clarinete que la compañía en cuestión no llevó sus documentos y fue por ello que personal de las áreas de puertas y aseo no podía cobrar mientras no cumplieran con ese requisito.

Fue así que apenas hace un par de semanas una parte de los trabajadores recibió una parte de sus recursos y el resto la semana pasada.

Es así que apenas hace unos días pudieron acceder a su pago que esperaban a mas tardar a fines de mayo y por actos ajenos a ellos recibieron casi 60 días después de lo ofrecido.