Músicos de Aguascalientes también entraron a Fase 3, ¡pero de hambre!

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los músicos de Aguascalientes entraron también a Fase 3, pero de inanición, es decir que ya presentan debilidad física provocada por el hambre que tienen a falta de alimentos al no tener trabajo, sostuvo el líder del Sindicato de Trabajadores de la Música, Teófilo García Montejano.

Detalló que existen 600 músicos afiliados al sindicato que junto a su familia tienen hambre y subsisten con lo que caritativamente les dan algunas personas.

“Requerimos del apoyo económico, pero más de la alimentación con carácter de urgente, tenemos gente muy pobre que la está pasando mal, viven de la música y ahorita sin bares, sin cantinas, merenderos, fiesta o restaurantes abiertos, pues no tenemos como subsistir”.

Puntualizó que ya han acabado con lo poco que tienen llevando al empeño la tele y hasta la plancha, para mal comer.

“Hay mucho compañero adulto mayor que se dedica a esto, yo mismo tengo 68 años y aquí ando en la música, nos urge trabajar, créame que si tuviéramos la chamba no anduviéramos pidiendo”.