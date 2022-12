Murió Roonie Turner, hijo de Tina Turner, a los 62 años

Redacción

EU.-El actor Roonie Turner, hijo de la cantante Tina Tunery de quien fuera su marido y pareja artística, Ike Turner, falleció en Los Ángeles a los 62 años, confirmó este viernes Afida Turner, su esposa, en redes sociales.

En un post la esposa del intérprete publicó la noticia con un sentido mensaje de despedida, acompañado de unas fotografías en las que aparece ella, Roonie y a la cantante Tina Turner.

¿De qué murió Roonie Turner?

Aunque su esposa no dio detalles sobre el fallecimiento, el portal digital TMZ cuenta que los servicios de emergencia recibieron una llamada porque el actor tenía dificultades para respirar.

Según el reporte, Roonie se encontraba en el exterior de su casa y, pese a la atención que los paramédicos le brindaron, el actor murió.

Roonie había padecido cáncer, sin embargo había logrado vencer la enfermedad. Hasta el momento ni su esposa ni familiares han dado más detalles o confirmado la causa de fallecimiento del actor.

El mensaje de Afida Turner a Ronnie

Afida escribió un mensaje de despedida para Ronnie. En la misiva destaca el tiempo que compartieron juntos así como las cualidades del histrión.

“Roonie era un verdadero ángel con un alma enorme (…) hice lo mejor hasta el final y esta vez no fui capaz de salvarte, te amo por estos 17 años, esto es muy malo, estoy muy enojada”, apuntó la cantante con quien tuvo dos hijos.

Afida Turner, esposa de Roonie Turner, compartió un mensaje de despedida tras dar a conocer que el actor había fallecido. (Foto: Instagram afida_turner)

La muerte de Roonie se suma a los desafortunados acontecimientos que ha vivido la cantante de ‘Private Dancer’. En 2018, su primogénito, Craig Raymond Turner, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, se suicidó en su estudio de California a los 59 años.

El segundo hijo biológico de la cantante siguió los pasos de sus padres e incursionó en la actuación en el filme What’s Love Got to Do With It de los noventa, basado en la historia real de su madre.

