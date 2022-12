Murió la actriz Kirstie Alley

Redacción

EU.-Kirstie Alley, actriz reconocida por la famosa película ‘Mira quién habla’, falleció este lunes luego de librar una lucha contra el cáncer.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer recientemente descubierto”, informaron sus hijos, True and Lillie Parker, a través de las cuentas de Instagram y Twitter de la estrella.

“Estuvo rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su inagotable alegría de vivir y de las aventuras que le esperaban. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble”, detallaron sobre los últimos momentos con vida de la actriz.

También agradecieron a los médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center, donde era atendida Kirstie.

Alley alcanzó la fama tras participar en filmes como Mira quién habla, donde interpretó a Mollie, una luchadora madre soltera que busca el amor y lo encuentra en James, un taxista y niñero de su hijo, interpretado por John Travolta.

Travolta también recordó a Kirstie como “una de las relaciones más especiales” que ha tenido.

“Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, dijo el actor en su cuenta de Instagram.

Kirstie Alley nació en enero de 1951, en Wichita, Kansas, Estados Unidos, participó en la comedia clásica Cheers, así como en Veronica’s Closet.

Destaca también sus colaboraciones en películas como Madhouse, de 1990; Star Trek II: The Wrath of Khan, de 1982, y Look Who’s Talking, de 1989.

Con información de El Financiero