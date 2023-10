Murió Burt Young, reconocido como Paulie en ‘Rocky’

Redacción

EEUU.- El actor mejor conocido por su interpretación nominada al Oscar como el mejor amigo de Sylvester Stallone en Rocky, Burt Young, murió a los 83 años.

Debe precisarse que la muerte de Burt Young fue confirmada por su hija, Anne Morea Steingieser.

El papel destacado de Young como Paulie Pennino en Rocky, quien fue el mejor amigo del boxeador le valió una nominación al Oscar en 1976 como Actor de reparto.

Nacido como Gerald Tommaso DeLouise en Queens, Nueva York, Burt Young participó en seis entregas de la saga Rocky, además de que hizo una carrera en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la década de 1950.

Años después estudió actuación en el Actors Studio de Lee Strasberg, quien fue su mentor. Sus principales papeles en el cine y la televisión fueron principalmente de personajes con un carácter fuerte.

Hizo su primer como actor a los 28 años en una obra de teatro, poco después saltó a la pantalla grande con dos películas sobre el crimen en Nueva York: The Gang That Couldn’t Shoot Straight y Across 110th Street.

El papel más recordado de Burt Young fue en la película de Rocky interpretando a Paulie Pennino, el mejor amigo y cuñado del protagonista, Rocky Balboa.

Sylvester Stallone se despide de Burt Young

Tras la noticia del fallecimiento, Sylvester Stallone rindió un homenaje este miércoles por la noche.

“Para mi querido amigo, BURT YOUNG. Eras un hombre y un artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho… QEPD”, escribió el actor.

*Con información de Quién.