Muñoz, carta fuerte para 2022; Márquez, opción; Arellano, descartado:  MC 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La senadora independiente Martha Márquez es una opción para la candidatura a la gubernatura en 2022, pero no está definido, apuntó Gustavo Granados Corzo, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien en contraparte descartó a Gabriel Arellano y sí destapó el nombre de Anayeli Muñoz.

“Lo que tenemos es un diálogo con Martha Márquez. Me parece que es una mujer valiente, no hay propuesta formal en este momento, pero es una senadora que tiene una representación importante”, explicó Granados Corzo luego de un encuentro público con Márquez, quien renunció al PAN tras denunciar un presunto contubernio entre la dirigencia nacional con la ex alcaldesa Teresa Jiménez.

– ¿Pudiera ser una opción?

– En este momento no descartamos ninguna opción, pero queremos ser congruentes en que estamos en crecimiento. El tema de la gubernatura por ahora está en construcción.

Granados Roldán aclaró que el ex alcalde priista Gabriel Arellano, quien ya contendió por Movimiento Ciudadano en las pasadas votaciones por la alcaldía capitalina, no está contemplado como abanderado para el siguiente año. “No va a contender, no se le ha planteado y él no tiene interés de buscar alguna posición”.

En cuanto a la ex diputada del Partido Verde Anayeli Muñoz, quien ahora participa con los naranjas, mencionó. “Es una carta fuerte, que viene de la sociedad civil y me parece un perfil fresco para Movimiento Ciudadano”.

El también regidor capitalino informó que inclusive no se ha definido el género para la candidatura del partido naranja del siguiente año.