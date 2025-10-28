Municipios entregan este miércoles leyes de ingresos; Gobierno lo hará el viernes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Titulares de las once presidencias municipales acudirán este miércoles al Congreso del Estado para entregar sus respectivas propuestas presupuestales para el siguiente año, confirmó Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Legislativo.

“Entiendo que será mañana miércoles cuando estarán aquí con nosotros para entregar sus propuestas. La petición en todo caso es que mantengan la comunicación con la comisión de Vigilancia y que en sus propuestas mantengan el fortalecimiento al tejido social de sus municipios”, consideró la legisladora por el PAN.

– Si reciben las propuestas en octubre, ¿las aprobarían en noviembre?

– Todo depende. Hay que ver cómo vienen y revisar las peticiones en la medida de lo posible.

En el caso del Poder Ejecutivo, Medina Macías informó que la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel acudirá el viernes 31 al Congreso para entregar personalmente su propuesta de leyes de ingresos y presupuesto de egresos.

“La gobernadora entregará su propuesta el viernes a partir de las nueve de la mañana aquí en el Congreso. Estamos seguros de que la gobernadora le dará seguimiento a temas de salud, seguridad, educación y desarrollo económico como pilares de la gestión”, reiteró la diputada.

Las propuestas presupuestales de gobierno y alcaldías deberán ser aprobadas por el Congreso antes de finalizar el año en curso.