Municipios de Aguascalientes y San Pancho fortalecen manejo adecuado de residuos

Como parte del fortalecimiento a las acciones de gestión ambiental y adecuado manejo de residuos sólidos urbanos, el Municipio de Aguascalientes entregó a la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, las autorizaciones de ingreso al relleno sanitario San Nicolás.

Esta acción reconoce el compromiso con la limpieza, el orden y la disposición responsable de los residuos sólidos, alineándose con los principios de sustentabilidad y protección ambiental.

Con esta entrega se formaliza el vínculo de colaboración interinstitucional que permitirá mejorar y coordinar acciones conjuntas en beneficio del medio ambiente en la zona metropolitana.

De esta manera, se fortalece la coordinación interinstitucional, con el objetivo de mejorar estrategias y acciones conjuntas que sean en beneficio del cuidado y protección del medio ambiente.