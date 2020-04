Municipios de Aguascalientes se resisten al #QuédateEnCasa

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- A pesar del constante llamado de las autoridades a hacer valer el #QuédateEnCasa, un porcentaje de la población de los municipios del interior sigue con algunas de sus actividades de manera normal.

Tal es el caso de Rincón de Romos, donde la dinámica de la población quedó captada en video en las redes sociales del Ayuntamiento el pasado domingo. Se tenía la intención de documentar el trabajo de desinfección de los espacios públicos de la demarcación, sin embargo, destacó en él la presencia de decenas de personas en las vialidades.

En Jesús María, las familias vecinas de la cabecera han aprovechado este paro parcial de actividades para acudir a la plaza principal y comprar uno que otro postre o bien, disfrutar del exterior. Este espacio sigue recibiendo familias, a pesar de que ya retiraron a los vendedores ambulantes con la finalidad de evitar dicha situación.

En Calvillo se mostró una escena similar, con un menor número de personas en las calles en comparación con los ejemplos ya mencionados. El video fue registrado por El Clarín de Calvillo el domingo 19 de abril.

Finalmente, en Asientos, un vecino de la comunidad Guadalupe de Altas aseguró a este medio digital que la vida diaria actual es muy parecida a la de antes de la cuarentena.

“Prácticamente continúa la vida como si no pasara nada, ahí no vas a ver a nadie con cubrebocas ni guardado sana distancia, el municipio desde hace algunas semana dio la orden de no encender las luces (por las noches) en lugares de concentración pública (de las comunidades) pero aún así sigue habiendo mucha interacción entre las personas”, escribió en su mensaje.

Hasta este lunes, el ISSEA informó que Aguascalientes tiene 95 casos de Covid-19. De ellos, 40 ya fueron dados de alta, mientras que otros 4 fallecieron lamentablemente.

Por su parte, la Secretaría de Salud declaró la Fase 3 en el país durante la mañana de este martes.