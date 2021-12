Municipios de Aguascalientes afectados por dejar cartera vencida en agua y predial: Valdivia 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los ayuntamientos del estado tienen que mejorar su recaudación de impuestos en servicios de agua y pago de predial, consideró Adán Valdivia López, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso.

“Si un municipio deja de cobrar impuestos, sobre todo en temas como agua y predial, se verá afectado en su propio presupuesto y en relación a las participaciones federales. Son dos impuestos en donde se basan las fórmulas de Hacienda que son agua y predial”, comentó el diputado panista.

Valdivia López, quien previamente fuera presidente municipal de Calvillo, abundó que esta situación se ha observado en diferentes alcaldías.

“Más allá del tema de la inflación y de la creación de impuestos, a mí me tocó ser alcalde, lo que deben hacer los municipios es hacer un cobro eficaz y eficiente para generar economías. No dejar de cobrarlos”, expresó.

El presidente de la Jucopo aclaró que no se propone en crear nuevos gravámenes, sino que los cobros sean eficientes y eficaces de los dos impuestos que calificó de más importantes.