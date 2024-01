Municipio trabaja coordinado con mercados, comerciantes y establecimientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes a través de las Direcciones de Reglamentos y de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, trabajó de manera conjunta con los comerciantes en el 2023, por lo cual se realizaron visitas y operativos de inspección a establecimientos, mercados y comercios semifijos con el objetivo de verificar su correcta operatividad.

Gonzalo Ramón Hernández Pedroza, director de Reglamentos, indico que durante el año pasado se han realizado 122 mil 152 visitas de inspección a establecimientos de giros reglamentados y especiales, de los cuales se levantaron mil 139 actas y procedieron 238 clausuras, principalmente por no contar con el permiso de operación, trabajar fuera de horario, cambiar de giro o llevar a cabo venta de alcohol a menores.

Por otra parte, y en respuesta a los reportes ciudadanos, la Dirección de Reglamentos atendió mil 303 quejas por exceso de ruido en casas habitación, de las cuales 30 actas fueron realizadas.

Por su parte, Israel Díaz García, director de Mercados, comentó que se concretaron 249 mil 440 visitas de verificación, que tuvieron por objetivo velar el orden y desarrollo de las actividades comerciales de la ciudad. Asimismo, fueron renovadas 523 licencias en los nueve mercados municipales; se realizaron más de 33 mil visitas a establecimientos, con el fin de solventar las necesidades de los edificios y ofrecer espacios adecuados a los visitantes, así como mantener una comunicación eficiente con los locatarios.

Por parte del área de Estacionamientos, se renovaron 223 licencias; se llevaron a cabo 4 mil 120 visitas de inspección, por lo que se detectaron y atendieron faltas como: no contar con la manta informativa con el nombre del estacionamiento, categoría, precio, horario y póliza, no respetar el cobro de acuerdo a su categoría, sobre llenar el cupo del lugar, así como el no cumplimiento de los elementos de seguridad tal y como indican las autoridades de Protección Civil.

La coordinación de Áreas Comerciales realizó 95 mil 631 visitas de inspección al comercio ambulante y efectuó mil 340 aseguramientos, se suspendieron 75 comercios y se aplicaron mil 80 amonestaciones por no acatar las regulaciones de comercio en vía pública que establece el Código Municipal.

Dentro de la actividad comercial en los tianguis, las autoridades municipales llevaron a cabo 116 mil 641 visitas de verificación y se levantaron un total de 409 actas, 109 amonestaciones, 59 aseguramientos y 241 actas para suspender actividades; entre las irregularidades encontradas estuvieron que los comerciantes que no contaban con licencia, que ejercían el comercio con otro giro, no respetaban el lugar asignado, excedían el espacio autorizado o laboraban fuera del horario autorizado.