Municipio realizará campaña gratuita de esterilización canina y felina al sur de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La titular de la Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes, Teresa Rendón Esquivel, informa que a través de la colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) se realizarán nuevas campañas de esterilización los días 7 y 9 de octubre del presente año, al sur de la ciudad, en los fraccionamientos Insurgentes y Pilar Blanco respectivamente.

Se ofrecen 60 espacios por día para esterilización de perros y gatos en las siguientes fechas y direcciones:

Martes 07 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, en la Casa del Bien Común Insurgentes ubicada en General Mateo Almanza #202, fraccionamiento Insurgentes.

Jueves 09 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples Sector 6, ubicado en calle Faisán esquina Canario, en Pilar Blanco.

Para que la mascota pueda ser esterilizada debe de estar sana, haber pasado 3 semanas desde que terminó su último celo o que dejó de lactar, debe de haber cumplido los 5 meses de edad y no ser mayor de 6 años; no debe ser de razas como pug o shih tzu.

Para solicitar este servicio hay que comunicarse al número de teléfono 462 542 56 52, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y cumplir con los siguientes requisitos: el propietario o solicitante debe ser mayor de edad, llevar copia de la INE y el registro del Padrón de Mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas), presentarse a la hora indicada con la mascota con correa o transportadora y una cobija, la mascota debe ir bañada y con un ayuno de 12 horas de todo tipo de alimento y líquido, si el animal es agresivo o nervioso debe llevar bozal.