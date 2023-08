Municipio premia a jóvenes destacados en distintos ámbitos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La mañana de este viernes, el presidente municipal, Leo Montañez presidió la sesión extraordinaria de Cabildo, en la que el H. Ayuntamiento de Aguascalientes entregó los premios municipales al Mérito Deportivo y de la Juventud en su edición 2023.

Leo Montañez expresó que la grandeza de esta generación se debe a que no tienen temor a equivocarse, en una sociedad que reprocha la derrota, ustedes han alcanzado el éxito porque no tienen miedo al reproche social y eso es algo que tenemos que aprender las otras generaciones, el intentarlo y no lograr resultados en el momento esperado no significa que estés fracasando.

Les agradecemos ser fuente de inspiración para nosotros, todos los días trabajamos para tener un mejor municipio “trabajando en las comunidades y en la ciudad, tratando de disminuir la brecha digital, que los niños de las comunidades tengan los mismos alcances que los niños de la ciudad”, puntualizó.

En su mensaje el regidor Juan Guillermo Alaniz de León destacó la participación activa y valiosa de los jóvenes en estos premios, la cual es un reflejo de su afán para contribuir al avance de nuestro estado, cada paso que dan, cada proyecto en el que se involucran y cada desafío que enfrentan, demuestran su compromiso con la creación de un mundo mejor.

Los ganadores del Premio Municipal de la Juventud 2023, se les entregó un reconocimiento y un estímulo económico por 7 mil pesos al primer lugar de cada categoría:

Christian Emmanuel Pavia , categoría: Impacto Social y Protección al Medio Ambiente. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, activista, fundador de ADEM A.C. Tiene una amplia trayectoria impartiendo foros de diversidad, conferencias y proyectos de inclusión que beneficien a las personas con discapacidad y niños que además concienticen a la sociedad.

Mauricio Suárez del Real Popoca , categoría: Expresiones Artísticas y Culturales. Lic. en Artes Escénicas. Actuación, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha participado en encuentros y festivales como la 42 Muestra Nacional de Teatro convocada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL. El Circuito Nacional de Artes Escénicas: Chapultepec y Espacios Independientes, el XXVI Encuentro de Teatro Tijuana, el Festival Cultural y Deportivo 2023 de Lagos de Moreno, la Muestra Estatal de Teatro Aguascalientes, entre otros. Sus obras han sido publicadas por editoriales como Los Textos de la Capilla, Editorial Bola de Papel y Consejo Editorial Cordobés.

Keyla Guerrero Barraza , categoría: Innovación Emprendedora. Emprendedora de 17 años que organiza desde 2021 un bazar para jóvenes con pequeñas empresas para que éstos puedan exponer y vender sus productos, apoyando la economía local y beneficiando a más de 3 mil jóvenes desde la creación de El Baratillo, además de que ha incorporado a su propuesta exhibiciones de artistas locales.

María del Carmen Padilla Núñez , categoría: Habilidades Científicas y Tecnológicas. Bióloga dedicada a la divulgación de la ciencia en redes sociales, abrió su canal en 2020 y a la fecha tiene un alcance de 2.8 millones de seguidores, además de ofrecer cursos en alianza con la Universidad de Arkansas.

Diana Paloma García Luévano, categoría: Logro Académico. Por su destacada trayectoria en el área médica, ella es médico cirujano, elegida como residente primer año de medicina interna con el mejor puntaje del IMSS Aguascalientes. Además de que preocupada por una atención digna para sus pacientes ha decidido aprender por su cuenta LSM y Lenguaje Braille.

También se entregaron menciones honoríficas a:

Andy Gersain Antonio Torres y a Luis Ángel de Luna categoría: Impacto Social y Protección al Medio Ambiente.

A los galardonados con el Premio Municipal al Mérito Deportivo 2023, se les otorgó un estímulo económico de 12 milpesos al primer lugar de cada categoría:

Patricio de Luna Marroquín , categoría: Infantil. Por la obtención de 4 medallas de oro en los Juegos Nacionales CONADE en la ciudad de Guadalajara Jalisco, Participación en 4 primeros lugares campeonato interasociaciones obteniendo el 2023, 5 primeros lugares en la Copa FEMEPAR 2023, segundo lugar en campeonato panamericano clubes y Nacionales en las pruebas Vuelta al Circuito y Vuelta Olímpica, obtención de tres Primeros Lugares en el Campeonato Nacional 2022 en Cuautlancingo, Puebla.

Esteban Ramos Solórzano , categoría: Nacional de TKD en Monterrey NL 1er lugar, Regional CONADE Irapuato GTO 1er Lugar, Nacional CONADE Villa Hermosa Tabasco 1er Lugar, Preselectivo Nacional México 1er Lugar, Mundial ISF World Mazatlán 3er Lugar.

Juniel Muñoz Martínez , categoría: Libre. Por su destacada participación en el Panamericano de Mayores en Bogotá, Colombia obteniendo el segundo lugar, Panamericano Sub 20 en Lima Perú obteniendo el primer lugar, Torneo Nacional P.A.V.O en San Luis Potosí obteniendo el segundo lugar, primer lugar en la Universidad Nacional Hermosillo Sonora.

Kenia Yesenia Villalobos Vargas , categoría: Personas con Discapacidad. primer lugar en World Triathlon Para Cup Long Beach,USA; primer lugar en World Triathlon para series Montreal Canadá; primer lugar World Triathlon Para Championships Sarasota,USA; primer lugar de Triatlon Astri Puerto Vallarta Jalisco.

Paulina Ubalda Martínez Pérez , categoría: Entrenador. Por la obtención de 5 medallas de oro, una medalla de plata y 5 medallas de bronce en los Juegos Nacionales CONADE 2023 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

María Chávez Villareal , categoría: Trayectoria. Primer lugar nacional inter zonas Lorena Ochoa 2023; primer lugar en la final de gira de zona Centro; primer lugar en la cuarta etapa gira zonza centro; primer lugar segunda etapa gira zona Centro; primer lugar USKids Golf Bajío Cup.

Hermas Isaac Salcedo de la Paz , categoría: Promotor o Instructor de Academias Deportivas Municipales. Por su destacada participación como promotor en la disciplina de bádminton en Ferias Deportivas Municipales y apertura de la academia de Air Bádminton en el centro deportivo Fidel Velázquez.

La categoría Veteranos se declaró desierta.

Asimismo, se entregaron menciones honoríficas a:

Gael Emiliano Santillán Herrera , categoría: Juvenil.

Natalia Haydee Montañez Durón , categoría: Personas con Discapacidad.

, categoría: Personas con Discapacidad. David Muñoz Sánchez, categoría: Entrenador.

En el evento estuvieron presentes el ex-presidente municipal, Fernando Gómez Esparza, los legisladores locales Juan Carlos Ugalde Regalado, presidente de la Comisión de la Juventud y Arturo Piña Alvarado, presidente de la Comisión de Recreación y Deporte del H. Congreso del Estado, así como integrantes del gabinete municipal.