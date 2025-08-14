Municipio pavimenta calles en Los Pericos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOPMA), realiza trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en las calles San Cosme y San Marcos, ubicados en la colonia Los Pericos, con el propósito de brindar vialidades seguras a peatones y automovilistas que transitan todos los días por esta zona de la ciudad.

Miguel Ángel Huízar Botello, titular de SOPMA informó que la intervención en la calle San Cosme se realiza entre las vialidades de San Marcos y San Jorge, la superficie que se está rehabilitando es de 671 metros cuadrados. Asimismo, se trabaja en la calle San Marcos, en el tramo comprendido entre San Cosme y San Lucas, en una superficie de 839 metros cuadrados.

Explicó que se llevarán a cabo trabajos de excavación para nivelación de rasante, compactación de terreno, construcción de concreto hidráulico, renivelación y limpieza de pozos de visita, reparación de tomas domiciliarias y descargas sanitarias, así como trabajos de pintura, además de realizar adecuaciones para personas con discapacidad.