Municipio no tiene porque indemnizar a Veolia: Montañez

Aguascalientes, Ags.- Contundente el alcalde capitalino, Leonardo Montañez Castro, sostuvo que el municipio no le debe nada a la concesionaria de aguas Veolia y por tanto no tiene porque indemnizarlos.

La concesionaria se va por un tema de que se la acabó el contrato, dijo el primer edil capitalino, al tiempo que mencionó que están en su derecho de presentar cualquier tipo de solicitud como lo hicieron ante el Congreso para buscar prolongar su permanencia.

-¿Si procedería una indemnización cuando Veolia ha ganado mucho dinero en este tiempo?

-No, no procede ninguna indemnización, el título es muy claro que al concluir quien se encarga es la empresa de indemnizar a todos sus trabajadores y en este caso el municipio está en libertad de contratar al persona que así lo considere.

-¿Y la cartera vencida?

-No es una cartera vencida del municipio es de particulares hacia una empresa y no es que les deba el municipio.

Por último recordó que la conclusión de la concesión es el 21 de octubre, por lo que ya se preparan para la transición y garantizar el servicio del agua.

Finalmente y por otra parte hay que señalar es que Veolia desde diciembre pasado sube el costo de los recibos de todas las tarifas aproximadamente entre un 2 y 3 por ciento. Quizás buscando de ahí rescatar la cartera vencida antes de irse.