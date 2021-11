Municipio no ha entregado expedientes de pasos a desnivel para su revisión: Medina 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se ha avanzado en la revisión estructural de los pasos a desnivel que hay en la ciudad debido a que el ayuntamiento no ha entregado al colegio de ingenieros civiles los expedientes de los mismos, reveló su presidente, Filemón Medina.

-¿Qué ha pasado con la revisión de puentes que realizarían para diagnosticar las condiciones en las que se encontraban?

-Ahorita dependemos de una cosa que son los expedientes de los puentes que no nos los han entregado en el municipio, ahorita tenemos una plática pendiente con el presidente municipal a quien le pediremos que de la orden de que se busquen los expedientes para iniciar la revisión.

Cuestionó el desorden en la documentación que retardado la entrega de los documentos y donde tal parece que no saben dónde están.

-¿Entonces están detenidos?

-Si porque nosotros requerimos necesariamente de tener el expediente para saber cómo se construyeron, qué estudios se relajaron, qué tipo de materiales aplicaron y todo lo que conlleva el estudio técnico.

Concluyó señalando que tienen el interés de comenzar por la revisión de los puentes más viejos que son los que pueden tener mayor riesgo en los apoyos de su estructura.