Municipio no cederá ni 1 milímetro de las áreas naturales protegidas: SEMADESU

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Al asegurar que el municipio se mantiene vigilante de las zonas de reserva ambiental protegidas en la capital, el titular de la Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu) del Municipio de Aguascalientes, Julio César Medina Delgado, aseveró que no se cederá ni un milímetro de las mismas.

En este mismo sentido agregó ‘lo que son las áreas naturales protegidas no tiene ningún tipo de riesgo, ni las municipales, yo me atrevería a asegurar también que incluso las estatales, tampoco no corren ningún tipo de riesgo’.

Posterior a ello reconoció, ‘por supuesto las zonas aledañas estamos en una situación de qué bueno el crecimiento se tiene que dar, por eso decíamos hace un rato el ordenamiento lo que busca es que se de un crecimiento pero de forma ordenada y respetando las zonas que se tienen que reservar’.

Para culminar sentenciando, ‘hay una garantía expresa y así lo ha manifestado también el presidente, Leonardo Montañez de que las zonas no se va a ceder ni 1 metro, ni 1 milímetro de las áreas naturales protegidas, esas se garantiza que van a estar en su conservación y además de que estamos vigilantes de ello’.