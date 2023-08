Municipio mete orden en comercios del quincenario en honor a la Virgen de la Asunción

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, supervisa de manera constante los puestos semifijos instalados en la plaza principal, con el objetivo de mantener el orden y buen desarrollo de la fiesta religiosa más importante del Estado.

Israel Díaz García, director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, indicó que, desde el 01 de agosto que se instalaron los comerciantes en la plaza principal, los verificadores realizaron algunos apercibimientos por no acatar la medida de contar con lonas blancas en sus estructuras, asimismo, mencionó que se han multado a dos comerciantes que no contaban con permiso, uno más por exceder las medidas del espacio asignado y tres más por no cumplir con las medidas de seguridad.

Resaltó que esta fiesta religiosa es un atractivo para muchos ciudadanos, por ello se sigue trabajando en coordinación con diversas autoridades municipales a fin de garantizar que se dé cumplimiento a la normatividad vigente, y así mantener el orden, la seguridad y el respeto por el espacio público.

Finalmente, hizo énfasis en que no bajarán la guardia, indicó que aún faltan los días con mayor número de asistentes y el personal operativo estará vigilante de los comerciantes para culminar las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción con saldo blanco.