Municipio invita a su Feria del Empleo del mes de octubre

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Empleo que se llevará a cabo el martes 14 de octubre en el Primer Patio de Palacio Municipal, de 9:00 a 14:00 horas.

En esta edición, se contará con la participación de 20 empresas, ofreciendo más de mil vacantes en distintos puestos, tales como: guardias de seguridad, auxiliares administrativos, líder de producción, inspector de calidad, operarios de producción, auxiliares contables, meseros, barman, cocineros, atención a clientes, encargados de reparto, auxiliares de tienda, auxiliares de limpieza, recepcionistas, camaristas, mecánicos, montacarguistas, mercadotecnia, técnicos, ingenieros y enfermeras.

Entre las empresas participantes se encuentran: Brisal Servicios, Mahle, Mega, Jatco, Meiwa Mold México, Cacahuates del Rey, Edgewell, QSI, Dilusa, Residencial Pulgas Pandas, Cerveza Corona, Hotel Medrano, Hotel Marriott, Soriana, Liverpool, entre otras.

Asimismo, la feria cuenta con la colaboración de la Cámara Nacional de Restaurantes (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Aguascalientes, y de atención gratuita del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y el Instituto Municipal de Salud Mental.

Se invita a los interesados a acudir con su INE y solicitud o currículum para acceder a las oportunidades laborales disponibles.

Para más información sobre las vacantes pueden consultar la página web www.ags.gob.mx/bolsadetrabajo o comunicarse al teléfono 449 910 1010 ext. 3012.