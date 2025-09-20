Municipio invita a la rodada por el Día Mundial sin Auto

25 C
Redacción

Aguascalientes, Ags..La Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte de la Secretaría de Desarrollo Social, en el Día Mundial Sin Auto llevará a cabo una rodada para concienciar sobre los beneficios de reducir el uso de vehículos automotores y promover alternativas más sostenibles y saludables.

Se invita a la población en general y a activistas en movilidad a formar parte de la rodada y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la actividad física y el cuidado del medio ambiente.

El punto de reunión será en la Plaza Principal frente a Palacio Municipal, el día 22 de septiembre a las 10:00 a.m.

La ruta a seguir será: calle Juan de Montoro-Glorieta de La Purísima-Ezequiel A. Chávez- Francisco I. Madero- Plaza Principal.

Previo a la rodada se ofrecerá una plática de concientización a los alumnos de la Universidad Las Américas para promover la cultura de la movilidad sostenible.

Además, se contará con un stand de la BiciEscuela donde podrán obtener más información sobre la movilidad en bicicleta.

Christian Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, recalcó la importancia de promover estas actividades, como alternativas viables al uso de vehículos automotores, tales como: usar bicicleta, utilizar el transporte público y/o caminar.