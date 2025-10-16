17.2 C
Aguascalientes
16 octubre, 2025
Tendencias

La OSA rinde homenaje a Cri-Cri

Esposa del Chicote Calderón responde a haters tras su regreso

Destaca Aguascalientes en economía a nivel nacional 

JM invita a participar en su jornada de prevención y…

Rechaza PAN incremento del IEPS en bebidas azucaradas propuesto por…

En alerta médicos por sarampión; por cada infectado hasta 18…

La obesidad puede reducir 20% la vida de tu mascota;…

Revela familia de Fede Dorcaz la verdad sobre su fallecimiento

Gabinete estatal debe dar resultados antes de irse a elecciones,…

Advierte Galaviz atraso de un año del gobierno federal para…

Municipio invita a la corrida de toros por el 450 aniversario de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco del 450 Aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes, la Monumental Plaza de Toros se vestirá de gala para recibir a tres grandes exponentes de la tauromaquia: Héctor GutiérrezDiego San Román y el reconocido diestro español Alejandro Talavante, quienes lidiarán seis ejemplares de la prestigiada ganadería Santa Bárbara.

El Municipio rinde homenaje al arte y cultura taurina que ha caracterizado a Aguascalientes a lo largo de su historia con este encuentro de grandes figuras, el próximo sábado 18 de octubre en punto de las 17:30 horas, como parte de la Temporada Taurina de Otoño 2025.