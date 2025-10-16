Municipio invita a la corrida de toros por el 450 aniversario de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco del 450 Aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes, la Monumental Plaza de Toros se vestirá de gala para recibir a tres grandes exponentes de la tauromaquia: Héctor Gutiérrez, Diego San Román y el reconocido diestro español Alejandro Talavante, quienes lidiarán seis ejemplares de la prestigiada ganadería Santa Bárbara.

El Municipio rinde homenaje al arte y cultura taurina que ha caracterizado a Aguascalientes a lo largo de su historia con este encuentro de grandes figuras, el próximo sábado 18 de octubre en punto de las 17:30 horas, como parte de la Temporada Taurina de Otoño 2025.