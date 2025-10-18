Municipio embellece la ciudad con más de 6 mil plantas de cempasúchil

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva a cabo la distribución y colocación de 6 mil 366 plantas de cempasúchil, con el propósito de embellecer los espacios públicos y mantener viva una de las tradiciones más representativas de México.

Hasta el momento se han distribuido en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, entre ellos Plaza de la Patria, Plaza de la Juventud, Jardín de Zaragoza, Jardín de San Marcos, Jardín del Encino, Plaza Fundadores, así como en la calle Madero, Avenida Francisco Elizondo y en las glorietas de La Purísima, del Quijote y del Campestre.

También se ha colocado flores de cempasúchil en la Fuente de Jardines Eternos, el Puente Bicentenario, la Catrina a la salida a México, además del Parque Hidalgo y Parque Morelos, donde el personal de la Dirección de Parques y Jardines continúa con la entrega y plantación del resto de las flores.

Con esta acción, la Secretaría de Servicios Públicos reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y con el embellecimiento de los espacios públicos, promoviendo el orgullo, la identidad y el disfrute visual de las y los habitantes de Aguascalientes durante esta temporada.