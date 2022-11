Municipio donará predios para mejoras de servicios públicos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Presidencia Municipal de Aguascalientes firmó las escrituras para formalizar la donación y transmisión de nueve predios en diferentes puntos de la ciudad que serán utilizados a favor del equipamiento urbano, áreas verdes y planteles educativos.

El presidente municipal, Leonardo Montañez, habló de la voluntad y el trabajo coordinado que realiza el H. Ayuntamiento con instituciones y desarrolladores inmobiliarios a favor de la planeación y crecimiento ordenado de la ciudad, para brindar a las familias mejores espacios y servicios públicos.

Por una parte, el Municipio de Aguascalientes entregó en donación condicionada al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) un predio en el fraccionamiento Colinas del Río, para la regularización de dos planteles educativos y de esta forma contribuir a la óptima formación del alumnado.

Además el Municipio recibió a través de RUV Inmobiliaria Nuevo Aguascalientes, S.A. de C.V., y del Fondo DTL Aguascalientes, S.A. Promotora de Inversión de C.V., ocho predios en los condominios El Mosco y Portón de Santa Clara, para más áreas verdes y equipamiento urbano, a favor de la ciudadanía.

Las firmas se llevaron a cabo en el salón Presidentes de Palacio Municipal con la presencia de los notarios públicos No. 14, José Luis Serna de Lara; No. 23, Gerardo Dávila Díaz de León y del representante de la notaria No. 35, Laura Margarita Quezada; así como del síndico procurador, Héctor Hugo Aguilera Cordero y el secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno, Jaime Beltrán Martínez.