Municipio debe garantizar al menos el servicio de agua que se da actualmente al irse Veolia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Humberto Blancarte Alvarado, dijo que serán respetuosos de las decisiones que tome el municipio capital en torno a la prestación del servicio de agua al vencer el contrato con la empresa Veolia.

Quien fuera también gerente de la operadora de agua, antes Caasa, enfatizó sin embargo que el ayuntamiento deberá por lo menos garantizar el servicio en las condiciones mínimas en que se está dando el mismo y de ahí hacia arriba.

“Respetamos las decisiones políticas porque a final de cuentas las autoridades son los representantes del pueblo, sin embargo lo que sí exigimos es que la determinación se someta a un análisis serio y no nada más viendo la cuestión del operador, porque me parece que solo estamos viendo el término de un contrato de una operadora, pero no estamos considerando el problema real de la problemática del agua en Aguascalientes”, machacó.

Al final mencionó que el nuevo contrato de servicio deberá ser claro en torno a las condiciones en que se preste el servicio y evitar malentendidos.

“Si se quieren menos fugas, buenos pues hay que establecer en el contrato programas para su reducción, sectorizar las redes o si se quiere calidad y calidez en el servicio también se tiene que estipular”, concluyó.