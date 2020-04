Municipio de San Pedro Garza aplica su propia Fase 4 de contingencia

Redacción

Nuevo León.-Municipio en Nuevo León se va por la libre y aplica su propia Fase 4 de contingencia por el coronavirus.

Nuevo León, siempre a la vanguardia. En la actualidad México se encuentra en la fase 3 de coronavirus, una etapa de la epidemia en donde el sector salud ya no se encarga de contener los contagios, sino que ahora debe atender a los pacientes y cubrir la demanda por los servicios de salud, los cuales ya comienzan a resentir el número de casos por COVID-19, que hasta el corte del 24 de abril es de 12 mil 872 casos confirmados y mil 221 muertes.

Hugo López-Gatell ha mencionado en varias ocasiones que las fases por coronavirus se activan cuando es necesario, y no es posible dar una fecha aproximada de la entrada a la próxima fase porque éstas no son algo lineal. Sin embargo, parece que San Pedro Garza, ubicada en la capital de Nuevo León, se ha pasado esas palabras por el arco del triunfo, pues decidió inventar e implementar la fase 4 por coronavirus.

No es broma. La ciudad regia activó el viernes 24 de abril, a las 7 de la mañana, la Fase 4 por coronavirus; una que aún no existe y que no sabemos todo lo que conlleva. Pero bueno, Monterrey como siempre está a la vanguardia, ya la inventó y decidió que en esta etapa se reforzarán los filtros de acceso al municipio de San Pedro Garza, los cuales funcionarán las 24 horas del día.

Así es, 300 elementos de seguridad de Nuevo León se encargarán de tomar la temperatura a todos los automovilistas que busquen entrar a San Pedro Garza. Pero no sólo eso, ya que también podrán cuestionarles su estado de salud, a qué se debe su visita, y hasta tendrán la facultad de mandar a la gente directito a su casa en caso de que sólo estén dando el rol.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Pero la cosa no acaba ahí, ya que los uniformados también aplicarán este operativo en el transporte público de la ciudad –utilizando el mismo protocolo de tomar la temperatura y demás–, y se encargarán de verificar que las personas que anden en las calles de San Pedro Garza porten guantes y cubrebocas, los cuales ya son de uso obligatorio, así como el llevar consigo gel antibacterial.

Aunque Nuevo León no entra en el top 10 de los estados con más casos confirmados por coronavirus, al parecer no quiere arriesgarse a nada y prefiere aplicar el dicho de “hombre prevenido vale por dos”, antes de que sus 260 casos registrados de COVID-19 se conviertan en miles, como ocurre ya en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de Sopitas