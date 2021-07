Municipio de JM mejorará servicio de agua en Miravalle

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para evitar riesgos a la salud de pobladores de la localidad Miravalle, el Municipio de Jesús María a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), invertirá recursos para realizar una interconexión con el pozo de Paso Blanco, esto debido a que análisis químicos demuestran que el agua del pozo de Miravalle contiene altos niveles de arsénico, lo cual no es apta para el consumo humano.

“Los análisis que me han pasado me preocupan, porque evidentemente el agua de este pozo de Miravalle es un peligro para todos ustedes y nadie debe tomarla porque contiene arsénico; únicamente pueden usarla para lavar la ropa, limpiar la casa, pero nunca beberla”; fueron las palabras del alcalde José Antonio Arámbula, tras advertir de los riesgos.

Por lo anterior, y al reunirse con vecinos del lugar, el presidente y el titular de CAPAS, César García Estrada acordaron recibir el pozo de dicha comunidad, que actualmente es administrado por los mismos habitantes de Maravillas, para que el municipio pueda hacerse cargo, para lo cual les planteó a los ciudadanos la opción de invertir en una red que conecte el servicio de Paso Blanco con Miravalle como una forma de garantizar el agua.

“Lógicamente es todo un proceso legal porque la Junta de Agua de Miravalle nos entregará el pozo y también evidentemente tendrá sus asegunes, es decir posibles tandeos entre ambas comunidades, pero es una forma de garantizarles el servicio sin riesgos para la salud”, puntualizó César García.

Agregó; “posterior a la municipalización, nosotros como organismo operador del agua invertiremos en filtros, en redes de drenaje, probablemente un tanque más grande para almacenar el agua o lo que sea necesario, pero les pedimos también de su colaboración con sus respectivos contratos porque necesitamos intervenir de inmediato”.

Finalmente, el presidente garantizó una puntual atención a este problema, al tiempo que agradeció la confianza para la intervención lo cual evitará problemas en un futuro; “no podemos invertir en un pozo nuevo para Miravalle porque primero, no sabemos si el agua sea apta para el consumo humano y segundo, porque construir un pozo nuevo cuesta alrededor de 7 u 8 millones de pesos y no contamos con ese recurso, sin embargo con su ayuda y nuestro esfuerzo, calculamos que esta red de interconexión costará 2.5 MDP aproximadamente, confíen en nosotros”.