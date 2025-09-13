Municipio de Aguascalientes invita a dar en grito de independencia en las delegaciones rurales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con la finalidad de celebrar la Independencia de México, el Municipio de Aguascalientes invita a la ciudadanía a dar el grito en las delegaciones rurales.

El Coordinador General de Delegaciones Urbanas y Rurales, José Alfredo Gallo Camacho, informó que las Delegaciones de Calvillito, Cañada Honda, Peñuelas y Salto de los Salado han organizado diferentes actividades que podrán disfrutar las familias como eventos culturales, antojitos mexicanos, juegos mecánicos, juegos pirotécnicos, kermes, baile, música en vivo, coronación de reinas de las fiestas patrias y el tradicional grito de independencia.

Para este año la Delegación Calvillito preparó una tardeada mexicana que dará inicio desde las 17:00 horas mientras que el Grito de Independencia se realizará en punto de las 20:00 horas.

En la Delegación Cañada Honda se llevarán a cabo diferentes actividades como una cabalgata, programa cultural, antojitos mexicanos, baile y música, y por la noche, el Grito de Independencia.

La Delegación Peñuelas, en su programa para este día ha incluido interpretaciones artísticas, bailes folclóricos, presentación de las candidatas a reina de Peñuelas 2025, entrega de reconocimientos a destacadas figuras de la Comunidad y finalmente el Grito de Independencia. A partir de las 18:00 horas.

Por su parte, la Delegación Salto de Salado ofrecerá una tardeada mexicana que dará inicio a las 18:00 horas donde se coronará a la reina de las fiestas patrias, habrá presentación de mariachi mientras que el Grito de Independencia será a las 21:00 horas.

Por ello, la Coordinación General de Delegaciones exhorta a la ciudadanía a celebrar esta festividad en familia y al mismo tiempo a honrar a los héroes que forjaron nuestro país.